الولايات المتحدة تدعو الجيش الفنزويلي إلى قبول انتقال "سلمي" للسلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، الجيش الفنزويلي إلى قبول انتقال "سلمي" للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو لزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي تعترف به واشنطن وعدد من الدول رئيسا بالوكالة لهذا البلد المضطرب.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون للصحفيين في البيت الأبيض إننا "ندعو أيضا الجيش الفنزويلي وقوات الأمن لقبول انتقال سلمي وديمقراطي ودستوري للسلطة".



وأكد بولتون أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا في هذا الأمر، بأنّ كل الخيارات متاحة على الطاولة"، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم.





كان ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، أعلن فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية في فنزويلا.



وقال وزير الخزانة الأمريكي، في مؤتمر صحفي، الإثنين: "سنمنع تحويل أرباح أعمال شركة النفط الفنزويلية من الولايات المتحدة إلى نظام نيكولاس مادورو".



وأضاف منوتشين أن "الولايات المتحدة ستستمر في استخدام الإمكانيات الاقتصادية والدبلوماسية لدعم خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)".

