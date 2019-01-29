مقتل 5 حوثيين في محاولة تسلل بصعدة وانتصارات للتحالف بالجوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة.



وذكرت مصادر عسكرية أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا الانقلابية التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني، شمالي مركز باقم.



وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع، بعد مصرع أكثر من 5 انقلابيين، وجرح آخرين.



وتزامنت المعارك مع غارات لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت إحدى عربات المليشيا، قرب جبل "شيحاط"، مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.



وفي محافظة الجوف، شمالي البلاد، شنت مقاتلات التحالف العربي، الإثنين، سلسلة غارات استهدفت تعزيزات ومواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن غارات لمقاتلات التحالف استهدفت دوريات حوثية كانت تقل عشرات المقاتلين في طريقها إلى جبهة المتون غربي المحافظة، قبل أن تدمرها ضربات جوية ومصرع من على متنها.



كما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت مواقع حوثية في منطقة "الغدير" بجبل "حام" بذات الجبهة.



وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الانقلابيين، وتدمير مدفع حوثي مضاد للطيران، بحسب المصادر.

