سفير روسيا لدى لبنان يستبعد اندلاع حرب إسرائيلية ويدعو لتهدئة الأوضاع

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استبعد سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، اندلاع حرب بين إسرائيل من جهة، وإيران وسوريا وحزب الله اللبناني من جهة أخرى، داعيا في ذات الوقت إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة وعدم التصعيد.

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين -في أعقاب لقاء عقده اليوم مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل- حول ما إذا كانت روسيا تتخوف من حرب مرتقبة، خاصة بعد الضربات الإسرائيلية التي تستهدف سوريا، وما يتعلق بالأنفاق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وقال زاسبكين: “نحن ندعو دائما إلى تهدئة الأمور، وأنا لا أرى أن هناك احتمالا لهذه الحرب. لكن يجب علينا أن نؤثر على الوضع ليكون هادئا ولا يرتفع تصاعديا”.

وأشار السفير الروسي إلى أن اللقاء مع وزير الخارجية اللبناني تناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مضيفا: “تم التأكيد على التشابه في وجهات النظر والتفاهم العالي بيننا فيما يحدث على الساحة من قضايا أساسية، وقد أبلغت الوزير باسيل ببعض الخطوات .

الروسية في سوريا لمصلحة تطبيع الأوضاع والاستقرار والأمن والتسوية السياسية واستكمال القضاء على الإرهاب وإعادة النازحين وإعادة الإعمار”.

وشدد على أن اللقاء جرى خلاله التأكيد على ضرورة تلاحم للشعوب والتوافق في المجتمعات وتطبيق العيش المشترك والأمن المتساوي للجميع “ففي هذه الظروف علينا بذل الجهود من أجل تجاوز الخلافات وإيجاد المخارج للنزاعات”.

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