وزير الكهرباء: لن نرفع الأسعار قبل أول يوليو المقبل

مصراوي - كتبت - منال المصري:

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة لن ترفع أسعار تعريفة الكهرباء قبل أول يوليو المقبل.

وأشار الوزير خلال تصريحات صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي للاستثمار الذي نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، إلى أن وزارته وقعت اليوم خلال المنتدى بروتوكول تعاون مع شركة أورانج وذلك بهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بتكلفة استثمارية 50 مليون دولار لتوليد 50 ميجاوات، إذ كل وات يبلغ تكلفته مليون دولار.

وشهد المنتدى، توقيع نحو 32 اتفاقا ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم...