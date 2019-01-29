الصايغ: هناك فوضى عارمة بموضوع النزوح السوري في لبنان

أشار الوزير السابق ​سليم الصايغ​ في حديث لقناة "الجزيرة" إلى ان "بعض البلدان استطاعت ان تحول النزوح السوري إليها إلى فرصة لتنشيط الاقتصاد وبعض قطاعات الاقتصاد لأن العملية كانت منظمة، انما في لبنان هناك فوضى عارمة لذلك لا نريد تحميل النزوح ما يحمل من تبعات على الاقتصاد اللبناني،"، كاشفا ان "23 مليار دولار هي كلفة النزوح السوري في لبنان".

ولفت إلى ان "لبنان طلب مساعدات مباشرة من الدول المانحة، إلا انه لم يحصل إلّا على نصف ما طالب به".