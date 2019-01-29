مسؤولة الاعلام بمفوضية الامم المتحدة لشؤون النازحين:نركز مساعداتنا على الفئات الاكثر حاجة

أوضحت المسؤولة الاعلامية لمفوضية ​الأمم المتحدة​ لشؤون النازحين ليزا أبو خالد في تصريح لقناة "الجزيرة" ان المفوضية بتسجيل ​النازحين السوريين​ الذين دخلوا إلى ​لبنان​ في أوائل الازمة السورية أي بالعام 2011، وأكبر عدد وعل إليه عدد المسجلين الى 1.2 مليون نازح".

وأشارت إلى انه "ابتداء من العام 2015 وبناء على طلب ​الحكومة​ أوقفنا تسجيل النازحين السوريين الجدد"، لافتة إلى انه "للعام 2018، الميزانية التي نحن بحاجة إليها لتلبية حاجات النازحين هي 465 مليون ​دولار​ واليوم تم تلبية فقط 12 بالمئة من هذا المبلغ لذلك ركزنا مساعداتنا على الفئات الاكثر حاجة أي الاكثر فقرا".