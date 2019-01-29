مسؤولة الاعلام بمفوضية الامم المتحدة لشؤون النازحين:نركز مساعداتنا على الفئات الاكثر حاجة

أوضحت المسؤولة الاعلامية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين ليزا أبو خالد في تصريح لقناة "الجزيرة" ان المفوضية بتسجيل النازحين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان في أوائل الازمة السورية أي بالعام 2011، وأكبر عدد وعل إليه عدد المسجلين الى 1.2 مليون نازح".
وأشارت إلى انه "ابتداء من العام 2015 وبناء على طلب الحكومة أوقفنا تسجيل النازحين السوريين الجدد"، لافتة إلى انه "للعام 2018، الميزانية التي نحن بحاجة إليها لتلبية حاجات النازحين هي 465 مليون دولار واليوم تم تلبية فقط 12 بالمئة من هذا المبلغ لذلك ركزنا مساعداتنا على الفئات الاكثر حاجة أي الاكثر فقرا".
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