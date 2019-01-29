أوضح وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي في حديث لقناة "الجزيرة" ان "الهاجس الامني وهاجس الارهاب وبعض التجاوزات من اخواننا السوريين أدت إلى بعض الامور التي لا نرضى عليها كإخلاء بعض المخيمات وبعض القرى، لكن هؤلاء عندما أخلوا تلك القرى ذهبوا إلى قرى لبنانية أخرى ولم يتم ارجاعهم إلى الجلاد".
وأكد انه "لا يوجد قانون في لبنان يرعى موضوع النازحين ونحن لم نوقع على معاهدة 1951 ولكن ننفذها ونطبقها ونلتزم بكل أنظمة ومفاهيم ومبادىء الامم المتحدة التي نحن أعضاء مؤسسين فيها".
ولفت إلى ان "العنصرية الموجودة لدى بعض الفرقاء في لبنان أدت إلى وقف دخول النازحين ونتيجة هذا الامر تم توقيف تسجيل النازحين الجدد لهذا السبب نرى ان العدد المسجل هو فقط نحو مليون نازح في حين ان العدد الفعلي هو نو مليون ونصف نازح".
كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي:لا قاقنون يرعى النازحين ولم نوقع معاهدة 1951 لكن ننفذها ونطبقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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