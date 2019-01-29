علمت "النشرة" ان رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ اتصل برئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري​ الذي ابلغ رئيس المجلس أنه يحتاج الى يومين اضافيين لاستكمال جهوده حول عملية تأليف الحكومة. وبري ابلغه انه ينوي عقد جلسة نيابية لبتّ موضوع تشريع الصرف المالي، والحريري أيّده.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الحريري أبلغ بري هاتفيا انه يحتاج ليومين لاستكمال جهوده لتأليف الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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