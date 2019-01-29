أكد المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، خلال مؤتمر صحفي، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس قلقاً على الإطلاق بشأن رئاسته تحت خطر التحقيق الذي يجريه المحقق روبرت مولر".
يذكر أن المحقق مولر يجري تحقيقاً بشأن التدخل الروسي بانتخابات الرئاسية الأميركية التي أدت إلى فوز ترامب بالرئاسة بوجه وزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بظل اتهام ترامب بتلقي الدعم من الكرملين.
كانت هذه تفاصيل خبر ساندرز: ترامب ليس قلقاً على الإطلاق بشأن رئاسته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.