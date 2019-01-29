ساندرز: ترامب ليس قلقاً على الإطلاق بشأن رئاسته

أكد المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ سارة ساندرز، خلال مؤتمر صحفي، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ليس قلقاً على الإطلاق بشأن رئاسته تحت خطر التحقيق الذي يجريه المحقق ​روبرت مولر​".

يذكر أن المحقق مولر يجري تحقيقاً بشأن التدخل الروسي ب​انتخابات​ الرئاسية الأميركية التي أدت إلى فوز ترامب بالرئاسة بوجه وزير الخارجية السابقة ​هيلاري كلينتون​ بظل اتهام ترامب بتلقي الدعم من ​الكرملين​.