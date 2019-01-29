أ.ف.ب: حزب كاميروني معارض يعلن عن اعتقال زعيمه موريس كامتو

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن أكبر أحزاب المعارضة الكاميرونية أعلن عن اعتقال زعيمه موريس كامتو.

يذكر أن كامتو كان مرشحاً للرئاسة ود أعلن في شهر تشرين الأول عن فوزه، فيما أعلن ​المجلس الدستوري​ في البلاد رسمياً عن فوز الرئيس الكاميروني بول بيا بالرئاسة مجدداً لولاية سابعة.

وقد رفض المجلس الدستوري مجموعة من الشكاوى قدمتها المعارضة، إذ ندد العديد من المرشحين بالاحتيال على نطاق واسع في العملية الانتخابية.