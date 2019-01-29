مسؤول أممي: على الدول المعنية التعاون مع المحققة الأممية بمقتل خاشقجي

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك أن "​مجلس حقوق الإنسان​ يعد هيئة مستقلة والمحققة الأممية لن تقوم بتقديم تقرير للأمين العام بشأن مهمتها".

وخلال مؤتمر صحفي، لفت إلى أنه "من حيث المبدأ يحث الأمين العام ​أنطونيو غوتيريس​ جميع الدول المعنية عل التعاون مع أغنيس كالامارد في أداء التفويض الممنوح له، إن ما تقوم به حاليا المحققة الأممية أمر مهم".

وأوضح أن |كالامارد تقوم حاليا بتنفيذ تفويض حصلت عليه من مجلس حقوق الإنسان. مؤكداً أنه "بالنسبة للأمين العام فهو لم يتلق أي طلب رسمي من أي دولة عضو لإطلاق تحقيق خاص في القضية".