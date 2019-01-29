وزير الخزانة الأميركي: أصدقاؤنا بالشرق الأوسط سيعوضون النقص بالنفط

أكد وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​، خلال مؤتمر صحفي في ​البيت الأبيض​ حول ​فنزويلا​، "أنني متأكد من أن أصدقاءنا ب​الشرق الأوسط​ سيعوضون أي نقص في ​النفط​ بسبب إجراءاتنا ضد فنزويلا".

يذكر أن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ كان قد أعلن عن أن "​الولايات المتحدة​ ستفرض عقوبات على شركة النفط الفنزويلية"، مشدداً على أن "كل الإحتمالات حول فنزويلا مطروحة على الطاولة".