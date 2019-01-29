أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول فنزويلا، "أنني متأكد من أن أصدقاءنا بالشرق الأوسط سيعوضون أي نقص في النفط بسبب إجراءاتنا ضد فنزويلا".
يذكر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون كان قد أعلن عن أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على شركة النفط الفنزويلية"، مشدداً على أن "كل الإحتمالات حول فنزويلا مطروحة على الطاولة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأميركي: أصدقاؤنا بالشرق الأوسط سيعوضون النقص بالنفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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