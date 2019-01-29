الكنيست يلغي زيارة إلى برلمان ايرلندا احتجاجا على قانون يقاطع المستوطنات

ألغى الكنيست الإسرائيلي زيارة وفده إلى برلمان إيرلندا الجنوبية، المقررة في شهر آذار، احتجاجا على مشروع قانون لدى البرلمان في دبلن، لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ووفقا لقناة "i24news" الإسرائيلية، من المقرر أن يلتقي النواب الإسرائيليون، برئيس البرلمان الإيرلندي، وبرئيسي لجنتي الخارجية والأمن، في البرلمان الإيرلندي.
وقد استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، السفيرة الإيرلندية لدى تل أبيب "لتوبيخها"، على هذا القانون، الذي مر بالقراءة الأولى.
وعبّر وزير الخارجية ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "غضبه" من هذا المشروع، مُعتبرا أن "التشريع ضد إسرائيل، يشير إلى ازدواجية في المعايير، ومعاداة السامية".
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