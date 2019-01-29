الكنيست يلغي زيارة إلى برلمان ايرلندا احتجاجا على قانون يقاطع المستوطنات

ألغى ​الكنيست الإسرائيلي​ زيارة وفده إلى برلمان ​إيرلندا​ الجنوبية، المقررة في شهر آذار، احتجاجا على مشروع قانون لدى البرلمان في دبلن، لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في ​الضفة الغربية​.

ووفقا لقناة "i24news" الإسرائيلية، من المقرر أن يلتقي النواب الإسرائيليون، برئيس البرلمان الإيرلندي، وبرئيسي لجنتي الخارجية والأمن، في البرلمان الإيرلندي.

وقد استدعت ​وزارة الخارجية الإسرائيلية​، الأسبوع الماضي، السفيرة الإيرلندية لدى ​تل أبيب​ "لتوبيخها"، على هذا القانون، الذي مر بالقراءة الأولى.

وعبّر وزير الخارجية ورئيس ​الحكومة​ الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "غضبه" من هذا المشروع، مُعتبرا أن "التشريع ضد إسرائيل، يشير إلى ازدواجية في المعايير، ومعاداة السامية".