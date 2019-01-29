أريازا: ممثلون عن الأوروغواي والمكسيك سيسلمون غوتيريس اقتراحات حل لأزمة فنزويلا

أعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي أريازا، أنّ "ممثّلين عن المكسيك والأوروغواي سيسّلمون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اقتراحات لحلّ الأزمة السياسية في فنزويلا".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "هناك اقتراحات ملموسة لتسهيل قيام آليات حوار جديدة".
وكان غوتيريس قد أعرب في وقت سابق، عن الأمل بـ"قيام حوار في فنزويلا يجنّب تصعيدًا يؤدّي إلى نزاع، تكون تداعياته كارثية على سكان البلاد والمنطقة".
يُذكر أنّ رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو كان قد أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة للبلاد، رافضًا الاعتراف بالولاية الرئاسية الثانية لنيكولاس مادورو الّتي بدأت في العاشر من شهر كانون الثاني الحالي.
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