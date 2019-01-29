الفیضانات اجتاحت 5 محافظات إيرانية

كشف مساعد رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ في الشؤون العملانية شاهين فتحي، أنّ "مياه ​السيول​ و​الفيضانات​ اجتاحت 5 محافظات إيرانية، هي ايلام وجهارمحال وبختياري وخوزستان وزنجان وكرمانشاه".

ولفت إلى أنّ "ألف شخص في 17 مدينة وقرية شملتهم خدمات الاغاثة، وماتزال فرق الاغاثة تواصل نشاطاتها".