السيسي يدعو رجال الأعمال الفرنسيين إلى تعظيم استثماراتهم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى تعظيم استثماراتهم في مصر.
جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي.
واستعرض الرئيسان، خطوات الإصلاح الاقتصادي بالدولة، وكذا سبل تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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