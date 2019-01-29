الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة "بتروليوس دى فنزويلا" المملوكة للدولة في فنزويلا، قائلة إنها واحدة من الكيانات المسؤولة عن "التدهور المأساوي" للبلاد.
وتنافس الرئيس نيكولاس مادورو مع خوان جوايدو على دعم الجيش بعد إعلان الأخير نفسه رئيسًا مؤقتا بدعم أمريكي.
وتعهد وزير الدفاع فلاديمير بادرينو بالدفاع عن البلاد ضد "أي اعتداء"، بينما قال جوايدو إن الأمر يتعلق فقط بقيام الجيش باتخاذ "قرار سياسي" للإطاحة بمادورو.
وقد انحاز الجيش حتى الآن إلى مادورو، بينما تعهد جوايدو رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، والذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد الأسبوع الماضي بإصدار عفو عن الجنود الذين يؤيدون إجراء انتخابات جديدة والانتقال السياسي.
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