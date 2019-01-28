مركزالقدس : تل أبيب خسرت ورقة مساومتها مع حماس

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ذكر مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، اليوم ، أن إسرائيل خسرت ورقة مساومتها مع حركة حماس بعد رفض الأخيرة المنحة القطرية.
وقال مركز القدس إن إسرائيل لا تزال تحتفظ بقوات كبيرة بالقرب من حدود قطاع غزة بما في ذلكبطاريات القبة الحديدية، مستدركا " لكن لا يوجد حاليا خطر من مواجهة عسكرية شاملة بين إسرائيل وحماس".
وأضاف المركز أنه ليس للجانبين مصلحة في هذه المواجهة.
وأشار المركزي إلى أن "حماس تنوي تصعيد خطوات الاستنفاد لكسر الحصار الإسرائيلي لأنها تعلم أن اهتمام إسرائيل يقع على الحدود الشمالية خاصة خلال فترة الانتخابات لذا ستحاول تصعيد الحدود الجنوبية".
يذكر أن حركة حماس قررت الأسبوع الماضي، عدم استقبال المنحة القطرية الدفعة الثالثة على خلفية المماطلة والابتزاز الإسرائيلي كما أعلنت.
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