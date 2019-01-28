فلسطين: إسرائيل تتعمد خلق أجواء التوتر في المنطقة

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أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم ، أن "إسرائيل بتجاهلها لكل الاتفاقيات الموقعة، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها، تصر على خلق أجواء التصعيد والتوتر والفوضى في المنطقة والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها".
وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بإن عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية لقوات التواجد الدولي في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعتبرعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطلاقا.
وأضاف أبو ردينة: "نطالب الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها
وتابع أبو ردينة: هذا دليل للمجتمع الدولي، بأن إسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة معها برعاية دولية، وهو استمرار لسياسة التصعيد الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو أصدر قرارا اليوم بعدم تمديد عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل.
وقال نتنياهو: "لن نسمح باستمرار عمل القوة الدولية التي تعمل ضدنا".
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