مقتل 6 وإصابة 10 بانفجار عبوة ناسفة بمدينة المخا اليمنية

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قتل مايزيد عن 6 أشخاص مساء اليوم الاثنين، في انفجار وقع في مدينة المخا غربي اليمن، فيما أصيب10 آخرين في الانفجار، الذي وقع بعبوة ناسفة.
ووفقا لمصادر محلية، فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقربمن سوق شعبي بوسط مدينة المخا.
يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، بارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني، فيما تسعى الحكومة الشرعية لإنهاء الأزمة
ودفع التعنت الحوثي وعدم التزام الميليشيات بالاتفاق الدولي، الأمم المتحدة للإعلان، الاثنين، عن تمديد المهلة الزمنية المتعلقة بمدينة الحديدة غربي اليمن وتبادل الأسرى.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن تمديد الجداول الزمنية جاء بسبب "صعوبات على الأرض".
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