كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. قتلى وجرحى في تفجير إرهابي بالمخا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 6 مدنيين وجرح آخرون في تفجير إرهابي وقع مساء اليوم الإثنين، في مدينة المخا بالحديدة. وقالت مصادر إعلامية وطبية يمنية، إن عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية كانت مركونة بالقرب من مقهى شعبي أمام محطة باصات نقل المخا-عدن بالساحل الغربي لليمن. وأسفر التفجير عن مقتل 6 مدنيين بينهم الإعلامي زياد الشرعبي الذي يعمل في قناة أبوظبي، وأصيب أكثر من 20 مدنياً بينهم مراسل قناة أبوظبي فيصل الذبحاني.

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