بيراميدز يوجه بوصلته للاعبي الأسود..الأحمدي مطلوب بـ”ميركاتو” الشتاء

لا حديث بالصحافة السعودية إلا عن إمكانية تعزيز الدولي المغربي، كريم الأحمدي، لصفوف فريق بيراميدز المصري، في أخر أيام “الميركاتو” الشتوي الجاري، بعد المفاجات العديدة التي سجلتها الانتقالات الخاصة بلاعبي الأسود.

تقارير إعلامية من السعودية، أوضحت بأن المحترف بفريق الإتحاد أصبح ضمن أبرز المطلوبين في قلعة بيراميدز، الذي يحظى بتمويل ضخم لصفقاته، من طرف مالكه تركي ال الشيخ، رئيس الإتحاد العربي للعبة، والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة بالسعودية.

المصادر ذاتها، أوضحت بأن بيراميدز مستعد لشراء عقد لاعب الأسود بشكل نهائي، أو على سبيل الإعارة إلى نهاية المومس الرياضي الجاري، مع تفعيل خيار الشراء، إن تمكن اللاعب من الاندماج بسرعة في الدوري المصري الممتاز، الذي أصبح يلعب ثلاثة مغاربة، ويتعلق الأمر بوليد أزارو، من صفوف الأهلي، والثنائي حميد أحداد وخالد بوطيب، في فريق الزمالك المصري.

وكانت صحيفة “المواطن” السعودية، قد أوضحت في تقرير سابق لها، أن الأحمدي يعيش وضعاً صعبا مع إتحاد جدة، بسبب الأسماء التي تم انتدابها بفترة الانتقالات الشتوية، ما سيفرض عليه الرحيل أو الجلوس إلى دكة البدلاء.

التقارير شدد بأن الأحمدي لن يكون اللاعب الوحيد الذي يرجح خروج إسمه من القائمة الأساسية، بل سينضاف إليه كل منالتشيلي كارلوس فيلانويفا، والمدافع الأسترالي ماثيو جورمان، والمهاجم البرازيلي رومارينيو، إضافة إلى البرازيلي جوناس دي سوزا.

ويبقى موعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، صداعاً في رأس اللاعبين المغاربة، خصوصاً وأن الأحمدي إن أراد اللحاق بالعرس الكروي القاري، فعليه البحث عن دقائق لعب إضافية، بالنظر إلى المنافسة القوية التي سيقودها لاعبو الأسود للظفر ببطاقة المشاركة بـ “الكان”