غرامة 400 درهم لكل من يستعمل الممر الخاص بالحافلات في العاصمة الرباط -وثيقة

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بدأت السلطات الأمنية بمدينة الرباط في تنفيذ فرض الغرامات على السائقين الذين يسيرون بعرباتهم في الممرات الجديدة الخاصة بالحافلات.
هذه الممرات كانت قد اقتطعت خلال الفترة الأخيرة في عدد من الشوارع الكبرى في المدينة، ليتم جعل السير فيها محصورا على حافلات النقل العمومي لتيسير جولانها، لكن عددا من السائقين، ولاسيما سيارات الأجرة دأبوا على استعمالها للهروب من حالات الإزدحام.
وإسوة بمخالفات السير المشابهة، فإن السير في ممرات الحافلات يستوجب أداء غرامة قيمتها 400 درهم، كما تبينها أولى المخالفات التي سجلت بشارع الحسن الثاني، أول أمس السبت.
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