فرتوت قريب من العودة للدوري المغرب عبر بوابة هذا الفريق

أصبح الإطار الوطني يوسف فرتوت، قريباً من تولي زمام قيادة فريق أولمبيك خريبكة والعودة مجدداً إلى الواجهة الوطنية، بعد تجربة غير موقفة بالدوري الليبي الممتاز، مع أهلي بنغازي.

ويبقى فرتوت أبرز الأسماء التي فتحت الإدارة معها باب المفاوضات، بعد الانفصال عن المدرب أمين بنهاشم، بسبب سوء النتائج، وعجزه عن إخراج الفريق من دوتمة النتائج السلبية التي حصدها في الفترة الأخيرة.

واجتمع المكتب المسير لنادي مدينة الفوسفاط، صباح اليوم الإثنين، من أجل تدارس مستقبل المدرب بنهاشم، على ضوء النتائج السلبية التي حصدها في الفترة الأخيرة، ليقرر بذلك إقالته من مهامه.

ويحتل الفريق الخريبكي المركز 14 برصيد 14 نقطة، على بعد نقطة وحيدة من صاحب المركز الاخير، فيما كانت هزيمته الأخيرة أمام مولودية وجدة