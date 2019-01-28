اين يتقاطع التجوال والتخطيط معا؟ | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 29/ 01/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: المركز الثقافي الفرنسي الألماني، رام الله يستضيف المركز الثقافي الفرنسي الألماني في رام الله لقاءً مع فريق تجوال سفر. يشكل هذا اللقاء مع متجولات ومتجولين فريق تجوال سفر محطة استكشافية لفهم كيف يساهم التجول في الأرض في اختراق الحواجز الجيوسياسية غير المرئية، وتوفير فهم بديل للجغرافيا والعلاقات بين المناطق المختلفة، من خلال إعداد خرائط تجريبية مع أعضاء الفريق مبنية على تجربتهم كما كانت على أرض الواقع ، واستعمال تقنيات رسم الخرائط وعلم الكارتوغرافيا كأداة لفهم العلاقة مع الأرض والفراغات وربما لتوليد الأفكار والمعرفة المكانية والمجتمعية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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