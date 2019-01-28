أفغانستان: الرئيس يدعو طالبان للدخول في محادثات جادة مع الحكومة

قال إن الأفغان لا يريدون وجود القوات الأجنبية على المدى الطويل

كابول ـ وكالات: دعا الرئيس الافغاني أشرف غني، أمس، طالبان إلى الدخول في محادثات جادة مع الحكومة. وفي خطاب تم بثه على شاشات التليفزيون، قال غني إن المنافسين الأجانب لافغانستان، استفادوا من الحرب التي تشنها طالبان على الحكومة. ولم تجلس طالبان بعد وتتحدث مباشرة مع الحكومة الأفغانية، التي تعتبرها “نظاما دمية”. وجاءت دعوة غني بعد اجتماعه مع الممثل الاميركي الخاص لشؤون المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، الذي أطلع الرئيس على المحادثات التي أجراها مع ممثلي طالبان بالعاصمة القطرية الدوحة في الأسبوع الماضي على مدار ستة أيام. وقال القصر الرئاسي في بيان له امس، إن خليل زاد أخبر غني بأنه قد تم مناقشة انسحاب القوات الاميركية، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار محتمل، ولكن لم يتم الاتفاق على شيء. وقال الرئيس الأفغاني إن وجود القوات الأجنبية قائم على اتفاق دولي وإنها لن تكون مطلوبة على المدى الطويل. وأضاف “الأفغان لا يريدون القوات الأجنبية في بلادهم على المدى الطويل”. وتابع “الوجود الحالي للقوات الأجنبية مبني على ضرورة كانت دائما محل بحث وسنظل نبحثها… ونحاول تقليص العدد إلى الصفر وفقا لخطة محددة ومعدة”. على صعيد اخر قال مسؤول حكومي أميركي كبير امس إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب دامت 17 عاما. جاء ذلك بعد محادثات استمرت ستة أيام بين فريق أميركي وممثلين لحركة طالبان الأفغانية. وتحدث المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه عن إحراز “تقدم كبير” في المحادثات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية مع حركة طالبان في قطر وتناولت سحب القوات الأجنبية إلا أنه أضاف أن هناك حاجة لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتوقيته. وتابع في العاصمة كابول “بالتأكيد لا نسعى لتواجد عسكري دائم في أفغانستان”. وأضاف “هدفنا المساعدة على تحقيق السلام في أفغانستان ونرغب في شراكة مستقبلية يتم تحديدها مع حكومة ما بعد السلام… نود أن نترك إرثا طيبا”. وقال إنه لا يمكن أن يحدث انسحاب دون وقف إطلاق النار. وأشاد المسؤولون الأميركيون والجماعة المتشددة يوم السبت بعد المحادثات بالتقدم الذي تحقق، لكن المسؤول الأميركي قال إنه لم يتم الانتهاء من وضع مسودة اتفاق. وإلى جانب مسألة وقف إطلاق النار الشائكة، لم تناقش طالبان الحاجة لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية للتوصل لتسوية سياسية، وهو أمر تعتقد الولايات المتحدة أنه جزء أساسي في أي اتفاق. والفريق الأميركي بقيادة المبعوث الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد موجود في كابول هذا الأسبوع للقاء الرئيس أشرف غني. ومن المقرر بدء محادثات جديدة في قطر يوم 25 فبراير. وإلى جانب مسألة سحب القوات، قال المسؤول الأميركي إن تقدما تحقق على صعيد المخاوف الأميركية بشأن استخدام أفغانستان قاعدة لتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف “هذا هو سبب قدومنا إلى أفغانستان في المقام الأول”. وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد قال في ختام محادثات الدوحة أنه “طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مسألة انسحاب القوات الأجنبية، فمن المستحيل التقدم في مجالات أخرى”. وأكد بيان الرئاسة الافغانية بأن خليل زاد نفى البحث في تشكيل حكومة انتقالية قائلا إن هذه التكهنات “بالكامل خاطئة” ولم تجر نقاشات مع طالبان حول أي حكومة مستقبلية في كابول. وأكد أيضا عدم تحقيق تقدم في مسألة وقف إطلاق نار. وعبر الأفغان عن تفاؤل حذر بشأن المحادثات وسط مخاوف من انسحاب أميركي فيما تتعرض قوات الأمن الأفغانية لخسائر فادحة والحكومة تستعد لمعركة انتخابات والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر بعد عقدين من سفك الدم. واتفقت طالبان والمسؤولون الأميركيون على مواصلة المحادثات رغم عدم تحديد موعد لذلك.