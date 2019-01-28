اليمن : جريفيث يحث طرفي الصراع على سحب القوات من الحديدة

في السياسة 29 يناير,2019 نسخة للطباعة

أرجع عدم تنفيذ (استكهولم) بسبب تغييرات في الجداول الزمنية

صنعاء ـ وكالات : حث مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الطرفين المتحاربين أمس الاثنين على الاسراع في تنفيذ سحب القوات من ميناء الحديدة وسلم بوجود تأخير في الجداول الزمنية فيما تقف البلاد على شفا المجاعة. وكانت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر بين جماعة أنصار الله وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أول انفراجة كبيرة في الصراع الدائر منذ نحو خمس سنوات والذي أودى بحياة عشرات الآلاف. لكن لم يتحقق تقدم يذكر في إجراءات بناء الثقة مما يهدد بانهيار جهود السلام. وكتب جريفيث على تويتر “الجداول الزمنية المبدئية كانت طموحة نوعا ما. نتعامل مع وضع معقد على الأرض”. وتسيطر جماعة انصار الله على الحديدة وهي نقطة الدخول الرئيسية لمعظم الواردات التجارية والمساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعا. وتحتشد قوات التحالف على مشارف الحديدة. ويختلف الطرفان المتحاربان حول من يجب أن يسيطر على المدينة والميناء بعد انسحاب القوات. وتم احترام الهدنة في الحديدة إلى حد كبير منذ دخولها حيز التنفيذ قبل شهر لكن المناوشات مستمرة. ولم تنسحب القوات بعد متجاوزة موعد السابع من يناير وقال سكان وموظفو إغاثة لرويترز إنه تم تعزيز الحواجز والخنادق والحواجز على الطرق. وبينما تميل التصريحات الصادرة من الجانبين للتصعيد مع تزايد القتال في أنحاء أخرى من اليمن قال جريفيث إنه لا يزال متفائلا. وقال “أكثر من أي وقت مضى هناك إرادة سياسية تبديها كل الأطراف من أجل وضع نهاية لهذا الصراع… ما نحتاج أن نراه الآن هو تنفيذ شروط الاتفاق بالكامل وبسرعة”.وأضاف أن انسحاب القوات من الحديدة سيمثل نقطة تحول. ويعتري الجمود الصراع اليمني منذ سنوات مع عجز التحالف بقيادة السعودية الذي يضم دولا سنية وعربية وحلفاء يمنيين عن هزيمة حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز الحصرية.ومنذ العام الماضي حاول التحالف مرتين السيطرة على ميناء الحديدة لإجبار أنصار الله على التفاوض لكنه تراجع عن شن هجوم كامل وسط مخاوف من أن يؤدي تعطيل خطوط الإمداد إلى مجاعة. وأمس إجتمع في لندن 14 منظمة خيرية للمطالبة بتحرك عاجل لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن. على صعيد متصل أكّد مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في مقابلة صحفية وزع مكتبه نصّها أمس الاثنين، أن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الاسرى، مدّدت بسبب “صعوبات على الارض”. كما أكّد غريفيث في حديثه أن الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه. ووصل غريفيث إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة انصار الله الحوثية أمس الاثنين،وقال مبعوث الامم المتحدة في المقابلة الصحفية إن “حالة الزخم (…) لا تزال موجودة حتى وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت في ما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى”. وأوضح “مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء الحقائق التالية: أولا، هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ثانيا، نحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض”. ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ .2014. ومذاك، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك. وتوصل طرفا النزاع في محادثات في السويد الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في محافظة الحديدة التي تضم ميناء رئيسيا تمر عبره غالبية المواد التجارية الموجهة إلى ملايين السكان، وانسحاب أنصار الله من هذا الميناء، ومغادرة قوات الطرفين لمدينة الحديدة، مركز المحافظة في غرب البلد الفقير وحيث يقع الميناء. وكان من المقرّر أن تطبق بنود هذا الاتفاق، إلى جانب اتفاق لتبادل الاسرى، في الاسابيع الاولى من الشهر الحالي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وسط تبادل للاتهامات بخرق الاتفاقات. وذكر غريفيث في المقابلة أنه يعمل مع كافة الأطراف “لضمان أن نرى ذلك يحدث في القريب العاجل”.