رئيس الوزراء الفلسطيني يضع حكومته تحت تصرف الرئيس عباس

حماس : لا شرعية لأي حكومة تشكلها فتح دون توافق

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات:

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس الاثنين عن المحمود القول إن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يرحبون بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح بشأن تشكيل حكومة جديدة.وأضاف أن “رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال”.من جهتها قالت حركة حماس امس الاثنين إن أي حكومة فلسطينية تشكلها حركة فتح دون توافق “لن تحظى بأي شرعية”.

وصرح القيادي في حماس سامي أبو زهري، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن “تشكيل أي حكومة بعيدا عن التوافق الوطني هو استمرار لحالة العبث والتفرد الذي تمارسه فتح، ومثل هذه الحكومة لن تحظى بأي شرعية”. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قررت بدء مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة من فصائل منظمة التحرير. وأعلن القيادي في حركة فتح ماجد الفتياني للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن المشاورات المقرر إجراؤها لتشكيل الحكومة الجديدة ستقتصر على فصائل منظمة التحرير، ولن تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.