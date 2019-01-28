مصر: السيسي يبحث مع ماكرون تعزيز العلاقات ويوقع معه 30 اتفاقا تجاريا

في السياسة 29 يناير,2019 نسخة للطباعة

الجيش المصري يختتم فعاليات التدريب المشترك مع البحرين

القاهرة ـ الخليج 365 ـ وكالات:

التقى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في القاهرة، خلال ثاني أيام زيارة يقوم بها الأخير للعاصمة المصرية. وعقد الرئيسان مباحثات تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية بين بلديهما، كما تم خلال اللقاء توقيع نحو ثلاثين اتفاقا وعقدا تجاريا “بقيمة مئات ملايين اليوروهات”. وفي اليوم الثاني لزيارته، التقى ماكرون نظيره المصري في القصر الرئاسي في اجتماع ثنائي. وتم توقيع نحو ثلاثين اتفاقا وعقدا تجاريا “بقيمة مئات ملايين اليوروهات”. وهذه العقود التي وضعت تحت خانة تنويع العرض التجاري الفرنسي حيال مصر ستشمل قطاعات النقل والطاقة المتجددة والصحة والصناعات الغذائية. ويرافق ماكرون في زيارته لمصر نحو خمسين من أرباب العمل الفرنسيين. وزيارة ماكرون التي تستمر ثلاثة أيام هي إحدى الزيارات النادرة إلى الخارج للرئيس الفرنسي الذي يركز منذ أكثر من شهرين على الأزمة الاجتماعية التي تهز فرنسا منذ بدء تحركات “السترات الصفراء” الاحتجاجية. إلا أن الرئيس الفرنسي رفض آنذاك “إعطاء دروس” لنظيره المصري في مسألة حقوق الإنسان، ما أثار غضب تلك المنظمات. وهدف الزيارة التي لم يلق خلالها الرئيس الفرنسي أي كلمة، هو إلقاء الضوء على التعاون الثقافي مع مصر والذي يعتبر ديناميا خصوصا في مجال الآثار بوجود 32 ورشة عمل وتنقيب تحت إشراف المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. وتأمل فرنسا الحصول على مهام تنقيب إضافية في مواقع أثرية، خصوصا وأن التقليد الفرنسي بالعمل في علم المصريات قديم جدا. وتسعى أيضا إلى المشاركة في المتحف المصري الكبير المستقبلي في الجيزة وتحديث المتحف المصري الشهير الواقع في وسط القاهرة منذ القرن التاسع عشر. وإلى جانب الاقتصاد والثقافة، سيأخذ أمن واستقرار مصر والشرق الأوسط حيزا من المباحثات خلال زيارة ماكرون. وبحسب الإليزيه، فإن مصر الدولة التي تعد نحو مئة مليون نسمة، هي شريك أساسي لفرنسا في مكافحة الإرهاب. وهذا الجانب سيبحثه الرئيسان في ضوء الرئاسة الدورة للاتحاد الأفريقي التي ستتولاها مصر اعتبارا من فبراير في موازاة ذلك وفي مجال بيع الأسلحة، نالت فرنسا عقودا بقيمة نحو ستة مليارات يورو منذ العام 2015. لكن هذا القطاع من التعاون يتعرض حاليا لانتقادات من جانب منظمات غير حكومية تندد باستخدام معدات أمنية في ملاحقة معارضين. على صعيد اخر أعلن المتحدث باسم الجيش المصري امس اختتام فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك “حمد -3″، الذي استمر عدة أيام بمملكة البحرين، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية من البلدين. وأوضح المتحدث العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التدريب “اشتمل على قيام عناصر من القوات البحرية بتنفيذ أعمال استطلاع بحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية، أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية، فضلا عن تنفيذ عدة تمارين لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية أثناء مغادرة الميناء”. ونفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية. وتضمن التدريب أيضا عمليات تبادل واستقبال الطائرات على أسطح الوحدات البحرية، وتنفيذ العديد من الطلعات المختلفة لاكتشاف الغواصات المعادية. وقامت العناصر المقاتلة من القوات الجوية للبلدين بالتدريب على تنفيذ عمليات جوية مشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف المعادية، فضلا عن تبادل الخبرات بين الأطقم الفنية والهندسية في مجال صيانة وتجهيز المقاتلات قبل وبعد الإقلاع لتنفيذ المهام. ونقل المتحدث عن اللواء الركن الشيخ على بن راشد آل خليفة، مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية لقوة دفاع البحرين، تطلعه لزيادة حجم وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، متمنيا أن تشهد الأعوام القادمة مزيداً من التدريبات المشتركة المصرية البحرينية. ولفت المتحدث المصري إلى أن التدريب “حمد -3″ يأتي استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة، وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة.