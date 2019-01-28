جوايدو يعلن اتخاذ إجراءات للسيطرة على أصول فنزويلا بالخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، الإثنين، عن اتخاذ إجراءات للسيطرة على أصول فنزويلا في الخارج.

كما أمر جوايدو بوضع حسابات بنك فنزويلا الحكومي تحت سيطرة ما وصفه بـ"السلطات الشرعية".

وكان جوايدو دعا، صباح الإثنين، إلى جولة جديدة من المظاهرات يومي الأربعاء والسبت ضد الرئيس نيكولاس مادورو، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

كما طالب بريطانيا بعدم تسليم احتياطيات الذهب للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول عدة في أمريكا اللاتينيّة قد اعترفت بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، فيما حددت ست دول أوروبية (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، هولندا) مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات، تحت طائلة اعترافها بالمعارض اليميني جوايدو رئيساً لفنزويلا، وهي المهلة التي رفضها مادورو.

وتشهد فنزويلا الدولة الغنية بالنفط أزمة اقتصادية، مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين في المئة في عام 2019.. وتعاني نقصا في المواد الغذائية والأدوية.

وأسفرت حركات الاحتجاج ضد حكومة مادورو عن 29 قتيلا منذ الإثنين الماضي، كما أوقف أكثر من 350 شخصاً هذا الأسبوع أثناء المظاهرات، بينهم 320 في يوم 23 يناير/كانون الثاني وحده، بحسب الأمم المتحدة.