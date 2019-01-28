رئيس الإمارات يمنح سفير كازاخستان وسام زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الإثنين، خيرات لاما شريف سفير كازاخستان لدى الإمارات وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير الوسام تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الإمارات، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.





وقلد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سفير كازاخستان الوسام خلال استقباله له بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وكازاخستان في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية كازاخستان عن بالغ تقديره وشكره لرئيس الإمارات، مشيدا بالسياسة الحكيمة والدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا.

وتوجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.



