الان تتابع بريطانيا تدين سقوط ضحايا في تفجير سوق المخا باليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، عن قلقه لنبأ سقوط مزيد من الضحايا في اليمن واستمرار نقص الغذاء.

وقتل 6 وأصيب العشرات في انفجار عبوة ناسفة في أحد أسواق المخا باليمن، وفقا لما أوردته العربية في نبأ عاجل.

من ناحية أخرى، أشاد هن بالجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص والجنرال كمارت، لكنه شدد على ضرورة تطبيق أحكام اتفاقات ستوكهولم بالكامل وفورا.