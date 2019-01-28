الان تتابع أمريكا تدعو الجيش الفنزويلي لقبول انتقال سلمي للسلطة إلى غوايدو .. و تفرض عقوبات على شركة النفط الفنزويلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي،جون بولتن،اليوم، الجيش في فنزويلا إلى القبول بانتقال سلمي للسلطة من الرئيس مادورو إلى زعيم المعارضة غوايدو

فيما أعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية في فنزويلا

وقال وزير الخزانة الأمريكي:” سنمنع تحويل أرباح أعمال شركة النفط الفنزويلية من الولايات المتحدة إلى نظام مادورو، وستتحول إلى حساب خاص