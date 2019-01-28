الان تتابع الصين لم تستطع إخفاء سلاحها المدمر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت وسائل إعلام صينية عن ما وصفته بالجيل الجديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، التي تتمتع بقدرة على مهاجمة حاملات الطائرات، وإلحاق إصابات دقيقة بها.
ووفقا لما نشره موقع “ذا ويك” نقلا = عن وزارة الدفاع الصينية، فإن الصاروخ DF-26، قادر على حمل رؤوس نووية أو تقليدية، وهو مثالي لضرب حاملات الطائرات.
ويتمتع الصاروخ بدمجه لزعانف تمكنه من المناورة جوا وصولا إلى الأهداف، كما أنه يتميز بحسب تقرير لموقع “غلوبال تايمز” بسرعته الكبيرة وصعوبة تعقبه.
وتشير تقديرات خبراء عسكريين إلى أن مدى الصاروخ الصيني الجديد قد يصل إلى 4 آلاف كيلومتر، الأمر الذي يضع القواعد الأميركية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ في مرمى نيران المارد الصيني.
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