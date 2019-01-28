اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار وسط سوق في المخا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء الاثنين، بانفجار عبوة وسط سوق في مدينة المخا غرب محافظة تعز، وفق مصادر "العربية".
وأكد شهود عيان أن العبوة الناسفة، التي استهدفت إعلاميين، زرعت بدراجة نارية كانت مركونة بالقرب من مقهى شعبي.
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