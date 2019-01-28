جابر: السياسات المالية المتبعة ستوصل البلد إلى مكان صعب

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ "أنني قرأت خبراً بأن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ لا يقبل بحكومة الثلاث عشرات وهو مصرّ على الثلث المعطل وقلبي يدعو لأن يكون هناك حكومة لكن لا يبدو أن هناك جدية في التشكيل".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "يجب أن نتخذ الإجراءات الضرورية وهذا ما يعمل عليه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ودستوريا لا يمكن للحكومة أن تستمر في الإنفاق بعد نهاية شهر تشرين الأول بحسب الإنفاق الإثناعشري"، مشيراً إلى ان "بري طرح اجتماع ​الحكومة​ لإقرار ​الموازنة​ لكن لم يلق هذا الطرح إجماعا".

ورأى جابر أن "التعطيل الآن مكلف جداً لكن اذا وقع السقف، فسيقع على الجميع وليس على جهة دون أخرى"، معتبراً أن "السياسات المالية المتبعة ستوصل البلد إلى مكان صعب، فالليرة جيدة حالياً لأن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ قام بحمايتها لكن الفوائد ترتفع والوضع يتفاقم".

واعتبر أن "هناك من يريد سرقة البيضة ومن يريد سرقة الدجاجة ولكن هناك من يريد أن يسرق قنّ الدجاج بأكمله"، متسائلاً عن "سبب حصر ملف "الفايبر أوبتك" بشركتين لا أكثر".

ولفت إلى أنه "يجب أن يجري حل مشكلة امتحانات التوطيف في الدولة الناتجة عن الاختلال ب​التوازن الطائفي​".