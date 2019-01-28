رد النائب ​فيصل كرامي​ على ما ورد من معلومات حول ان يكون ممثل ​اللقاء التشاوري​ من حصة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال ولا يكون جزءا من "تكتل ​لبنان القوي​"، مؤكدا ان "لا مشكلة في أن يعين الوزير المختار من قبلنا من حصة رئيس الجمهورية على ألا يكون من كتلته حتما".

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: نقبل أن يكون ممثل اللقاء من حصة عون لا من كتلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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