مفتي بعلبك استنكر التطاول على عثمان:مشهود له بمناقبيته وحرفيته

استنكر مفتي ​بعلبك الهرمل​ الشيخ ​خالد الصلح​ "التطاول على المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​"، وقال في بيان وزعه مكتبه الاعلامي: "إننا نستنكر وندين بشدة حملة الافتراءات والتجني على اللواء عثمان، التي يجب أن تتوقف فورا".

وأكد ان "اللواء عثمان مشهود له بمناقبيته وحرفيته وعمله الدؤوب لتطوير مؤسسة قوى الامن و​مكافحة الفساد​، وخصوصا بحفاظه على القانون بحذافيره. ومما يساعد على إبراز نجاحاته، ​مكافحة الإرهاب​ وكشف شبكات التجسس ومافيات المخدرات والخارجين عن القانون".