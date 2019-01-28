مفتي بعلبك استنكر التطاول على عثمان:مشهود له بمناقبيته وحرفيته

استنكر مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح "التطاول على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان"، وقال في بيان وزعه مكتبه الاعلامي: "إننا نستنكر وندين بشدة حملة الافتراءات والتجني على اللواء عثمان، التي يجب أن تتوقف فورا".
وأكد ان "اللواء عثمان مشهود له بمناقبيته وحرفيته وعمله الدؤوب لتطوير مؤسسة قوى الامن ومكافحة الفساد، وخصوصا بحفاظه على القانون بحذافيره. ومما يساعد على إبراز نجاحاته، مكافحة الإرهاب وكشف شبكات التجسس ومافيات المخدرات والخارجين عن القانون".
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