وزعت باشراف وزارة الدولة لشؤون النازحين مساعدات اغاثية مقدمة من ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية في سفارة ​الامارات​ العرببة المتحدة في ​لبنان​، بالتعاون مع ​الصليب الاحمر اللبناني​ الذي انجز توزيع 306 حصص غذائية على 306 من العائلات اللبنانية الاكثر حاجة، والتي تأثرت جراء العاصفة الاخيرة التي ضربت مناطق عدة في محافظة عكار ووفق لوائح اسمية اعدت مسبقا، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الدولة لشؤون النازحين وسفارة الامارات.

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مساعدات غذائية لعائلات لبنانية في عكار مقدمة من الامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.