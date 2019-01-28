بانو: البيئة هي مصلحة للجميع ومن واجبنا أن نعمل لمصلحة الشعب

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أنطوان بانو​ أن "وزير التربية و​التعليم العالي​ ورئيس لجنة ​البيئة​ النيابية ​مروان حمادة​ مشغول لكن باقي اللجان تنعقد بشكل طبيعي"، مشيراً إلى أن "الخطر البيئي كبيراً أبرزه ​تلوث المياه​ و​الصرف الصحي​ وهناك الكثير من الأولويات ويجب إيجاد إستراتيجية لها".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت بانو إلى أن "البيئة هي مصلحة للجميع ومن واجبنا أن نعمل لمصلحة الشعب".