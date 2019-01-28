أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أنطوان بانو أن "وزير التربية والتعليم العالي ورئيس لجنة البيئة النيابية مروان حمادة مشغول لكن باقي اللجان تنعقد بشكل طبيعي"، مشيراً إلى أن "الخطر البيئي كبيراً أبرزه تلوث المياه والصرف الصحي وهناك الكثير من الأولويات ويجب إيجاد إستراتيجية لها".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت بانو إلى أن "البيئة هي مصلحة للجميع ومن واجبنا أن نعمل لمصلحة الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر بانو: البيئة هي مصلحة للجميع ومن واجبنا أن نعمل لمصلحة الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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