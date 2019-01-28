النشرة: بسام السعد ترأس اجتماعا في قاعة مركز حطين الاجتماعي

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا انه تنفيذا لخطة التواصل مع لجان الاحياء والقواطع في ​مخيم عين الحلوة​ التي اعدتها قيادة القوة المشتركة الفلسطينية بهدف تحصين الوضع الامني في المخيم، قام قائد القوة المشتركة الفلسطينية العقيد بسام السعد بزيارة الى لجنة حي حطين، حيث عقد اجتماعا في قاعة مركز حطين الاجتماعي، بحضور اعضاء اللجنة وضباط اركان قيادة القوة.

وتطرق الاجتماع الى انجع السبل لتحصين الوضع الامني في مجال الامن الاجتماعي والصحي والغذائي ومكافحة آفة ​المخدرات​ بين ​الشباب​ ترويجا وتعاطيا بمختلف المراحل العلاجية واعادة التأهيل والاجراءات العقابية.

واكد المجتمعون على اهمية تعزيز دور القوة المشتركة في كافة المجالات واهمية تقديم لجان و​هيئات المجتمع المدني​ الدعم الكامل للقوة .

وشدد المجتمعون على اهمية الانطلاق من قاعدة وحدة المخيم بكل احيائه ومكوناته الاجتماعية والسياسية المتنوعة تحت سقف الاجماع السياسي الوطني والاسلامي .