الحريري:نستطيع النهوض بالبلد متى تشكّلت الحكومة والإصلاحات هي التحدي الأكبر

أكّد رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، أنّ "​لبنان​ يملك فرصة هي "سيدر" وتحديات ماليّة، ولكنّنا نستطيع النهوض بالبلد متى تشكّلت الحكومة". وشدّد في عشاء على شرفه، على أنّ "الإصلاحات هي التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة، وعلينا ​محاربة الفساد​، وهذه معركة صعبة ولكنّنا نصرّ على هذا الأمر".

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