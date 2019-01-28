الجزيرة: صدور أحكام عسكرية بسجن سامي عنان 10 سنوات بتهمة التزوير

أفادت مصادر خاصة قناة "الجزيرة" عن صدور أحكام عسكرية بسجن رئيس الأركان المصري الأسبق ​سامي عنان​ 10 سنوات بتهمة التزوير ومخالفة الانضباط العسكري مصر. وكان عنان قد اعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية المصرية 2018 ثم قامت ​القوات​ المسلحة باعتقاله بدعوى أنه قام بالتزوير في محررات رسمية والتهرب من ​الخدمة العسكرية​. وأصدر المدعي العام العسكري قرارا بـ"حظر النشر" في الإتهامات الموجهة إليه. وفي 20 نيسان 2018، أكد محامي عنان تبرئته في تهمة "مخالفة القواعد العسكرية"، إلا أن حبسه جُدد لمدة أربعة أيام على ذمة محاكمته بتهمة "التزوير في محررات رسمية" أمام ​محكمة​ عسكرية، وجدد المدعي العام قرار "حظر النشر" في القضيتين.

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