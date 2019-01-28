البشير مدد وقف إطلاق النار في ولايتين سودانيتين

مدّد الرئيس السوداني عمر البشير، وقف إطلاق النار الأحادي المُعلن في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
ويأتي القرارفي وقت دعا فيه منظمو التظاهرات إلى مسيرات في مناطق مختلفة، ضمنها تلك الواقعة في الولايتين.
ومنذ حزيران 2016، أعلن النظام وقفًا لإطلاق النار في منطقتين أوقعت فيهما المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين عشرات آلاف القتلى ودفعت الملايين للفرار. واستمر التمرّد حتّى بعد انفصال جنوب السودان في 2011.
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