مسؤول إيراني: انتصارات جبهة المقاومة تمهد لحضارة إسلامية حديثة

رأى ممثّل قائد الثورة ​الإسلام​ية الإيرانية في ​سوريا​ السيد أبو الفضل طباطبائي أشکذري، ان انتصارات جبهة ​المقاومة​ وهزائم العدو الصهيوني بأنها تمهد لتأسيس حضارة إسلامية حديثة. وأشار السيد أبو الفضل إلى تفاصيل ملتقى علماء ​العالم الإسلامي​ في سوريا، موضحاً: أن شعوب جبهة المقاومة والعالم نالت وعياً جديداً وهو ماحصل بفضل انتصارات المقاومة الإسلامية والهزائم المتتالية للعدو الصهيوني لذلك فإن مسؤوليتنا تتمثل بالاستفادة من هذه الفرصة لبناء الحضارة الإسلامية وترسيخ أركانها. وأضاف، أنه في سياق تحقق هذا الهدف المهم فإنّ هذا الملتقى يمهد للحوار ويقدم الفرصة لعلماء الإسلام لشرح وجهات نظرهم حول مستقبل العالم الإسلامي.

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