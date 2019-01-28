رئيس النمسا: يجب عدم إعادة اللاجئين إلى ليبيا نظرا للأوضاع الحالية للمخيمات

رأى رئيس ​النمسا​ ​ألكسندر فان دير بيلين​، "وجوب عدم إعادة اللاجئين إلى ​ليبيا​ في الأوضاع الحالية، نتيجة عدم وصول الأمن والاستقرار إلى المستوى المطلوب".

ولفت في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء ​سيباستيان كورتز​، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ​فايز السراج​، الّذي يقوم بزيارة رسمية للنمسا، إلى أنّ "التقارير الصادرة عن ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ التابعة للأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية الأخرى، تقول إنّ الأوضاع في مخيمات اللاجئين في ليبيا تجعل من الواجب عدم إعادة اللاجئين إليها".

وأعرب دير بيلين، عن دعمه لـ"الجهود الّتي تقوم بها حكومة الوفاق من أجل رفع مستوى الأمن والاستقرار في ليبيا، ولخطة العمل التي ترغب ​الأمم المتحدة​ في تنفيذها بالبلاد"، مركّزًا على أنّ "النمسا و​الاتحاد الأوروبي​ يوليان اهتمامًا كبيرًا بإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، وإعادة الهيئات الديمقراطية للعمل".