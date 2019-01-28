وزير الداخلية البحريني ينتقد قرار نادٍ أسترالي بالتعاقد مع لاعب بحريني معارض

أعرب وزير الداخلية ​البحرين​ي راشد بن عبد الله آل خليفة عن استغرابه من قيام أحد الأندية الأسترالية بالتعاقد مع لاعب ​كرة القدم​ البحريني، حكيم العريبي، لافتا إلى أن المذكور "متورط" في قضية إرهابية، ومحكوم عليه بالسجن غيابا لمدة 10 سنوات.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، لفت الوزير إلى أن "الأمر اللافت، أن يتم التعاقد مع المذكور كلاعب كرة قدم في أحد الأندية الأسترالية، في حين أنه متورط في قضية إرهابية، تعود لعام 2012 وتتمثل في إشعال حريق عمدا، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة".

وأوضح أن العريبي، المحكوم بالسجن غيابيا، عشر سنوات في "قضية إرهابية"، هو مواطن بحريني، أخذت قضيته حيزا دوليا يستهدف التأثير على العدالة؛ مؤكداً أنه "لا يحق لأية جهة أن تزايد علينا، فيما يتعلق بالحرص عليه".

وأكد وزير الداخلية البحريني أن قضية العريبي، منظورة أمام ​القضاء​، وأن ​النيابة العامة​ هي المعنية بمتابعتها، بعد أن صدر بحقه "مذكرة قبض دولية" تم متابعتها عن طريق منظمة ​الشرطة​ الجنائية الدولية "​الانتربول​".

ولفت إلى أنه تم توقيف العريبي في ​تايلاند​، وتجري حالياً الاجراءات القانونية لاسترداده، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده؛ مشيراً إلى أنه حكم قابل للطعن أمام ​محكمة الاستئناف​، ثم التمييز التي تعد الأعلى درجة في النظام القضائي البحريني.

وأكد الوزير على إصرار البحرين على تسلم لاعب كرة القدم البحريني السابق حكيم العريبي المحتجز في تايلاند، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن عشر سنوات على خلفية "قضية إرهابية"، مشدداً على رفض البحرين "التدخل" في شؤونها.

وندد اتحاد كرة القدم الأسترالي، وجماعات حقوق إنسان بتوقيف الرياضي البحريني في تايلاند، بسبب الخوف على سلامته إذا رحّل إلى البحرين.