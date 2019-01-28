حماس تعلن تلقيها دعوة من الخارجية الروسية لزيارة موسكو الشهر المقبل

أعلنت حركة "حماس"، في بيان، عن تلقيها دعوة لزيارة ​موسكو​ في بداية شهر شباط القادم، إذ سلمت للحركة دعوة معهد الدراسات الشرقية التابع ل​وزارة الخارجية الروسية​.

ولفتت إلى أن "المعهد سلم دعوات لعدد من ​الفصائل الفلسطينية​ التي التقت في العام الماضي بموسكو للبحث في ملفات عديدة، وفِي مقدمتها الوضع الفلسطيني الداخلي، وإمكان إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام"، مشيرة إلى أن "الحركة رحبت من جهتها بالدعوة، وتتطلع إلى استغلال هذه الفرصة المهمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استنادًا إلى ما تم التوافق عليه سابقًا بين فصائل العمل الوطني".