الخزعلي: الأميركيون سينسحبون طوعا أو بالقوة

توقع زعيم حركة "عصائب أهل الحق" ​العراق​ية ​قيس الخزعلي​ أن يجري في ​البرلمان العراقي​ الشهر المقبل التصويت بشأن مطالبة ​الولايات المتحدة​ بسحب قواتها من العراق، مرجحا "إمكانية طرد هذه ​القوات​ بالقوة إذا لم تستجب لإرادة الشعب العراقي".

في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، لفت الخزعلي إلى أنه لم تعد هناك أرضية لبقاء آلاف العسكريين الأميركيين في العراق بعد دحر تنظيم "داعش".

ورجح الخزعلي إمكانية بقاء عدد صغير من المستشارين والمدربين العسكريين في البلاد لتنفيذ مهام لوجيستية، لكن يجب أن يحدد عددهم وأماكن انتشارهم من قبل لجنة مشتركة خاصة بالموضوع، معتبراً أن "أي تواجد يخرج عن هذا النطاق سيعتبر انتهاكا للسيادة من قبل البرلمان والشعب والفصائل السياسية بما في ذلك "عصائب أهل الحق" ولن نسمح بذلك".

ولفت إلى "أنني أعتقد أن أكثر من نصف أعضاء ​مجلس النواب​ يرفضون مبدئيا التواجد العسكري الأميركي، إذا أرادت الولايات المتحدة فرض تواجدها بالقوة مع تجاهل دستور البلاد وقرارات البرلمان، فإن بإمكان العراق التعامل معها بالمثل من خلال طردها بالقوة.. لكن المرحلة الأولى ستكون سياسية".