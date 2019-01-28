السراج: ليبيا تبذل كل ما بوسعها لتحسين الأوضاع في مراكز إيواء المهاجرين

أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية ​فايز السراج​، أنّ "حكومته تبذل كلّ ما في وسعها لتحسين الأوضاع الإنسانية في مراكز إيواء ​المهاجرين​ الّتي تنتقدها الأسرة الدولية بانتظام".

وأكّد خلال زيارة رسمية إلى ​فيينا​ حيث التقى المستشار ​سيباستيان كورتز​ والرئيس ألكسندر فان دير بيلن، "أنّنا مستعدّون للعمل مع الجهات كافّة إن كان دوليًّا أو محليًّا". ولفت إلى أنّ "الوضع ليس مثاليًّا في هذه المراكز، فهناك الكثير من التحديات والمشاكل. لكن علينا أن نتذكّر أنّ هناك أكثر من 800 ألف مهاجر غير شرعي في ​ليبيا​، لكن في مراكز الإيواء لا يتخطّى عددهم 20 ألفًا".

وشدّد على "وجوب حلّ المشكلة من جذورها، من خلال تعزيز التعاون مع الدول الّتي يتحدّر منها المهاجرون من خلال اتفاقات لإعادتهم".

وتتعرّض ليبيا لانتقادات من ​المفوضية العليا للاجئين​ ومنظمات غير حكومية، للشروط الإنسانية السائدة في مراكز الإيواء الّتي ينقل إليها المهاجرون الّذين يتمّ إعتراضهم في ​البحر المتوسط​ أثناء محاولتهم الوصول إلى ​أوروبا​.